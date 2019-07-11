Apă-Canal предупредил об отключении воды в пятницу в Ставченах

Потребители, проживающие на улицах Индустриалэ, Пэчий, Трандафирилор, Флорилор и Нистрянэ в Ставченах останутся в пятницу, 12 июля, без воды.

По данным „Apă-Canal Chişinău”, подача воды будет прекращена с 09.00 до 16.00. В этот период будут проведены работы по подключению нового водопровода по ул. Индустриалэ 7а в Ставченах, передает IPN.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.