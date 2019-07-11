Американке вернули украденный кошелек спустя 75 лет

Кошелек женщины вместе с еще 14 аксессуарами случайно нашли в старом тайнике средней школы.

Жительнице американского штата Иллинойс вернули потерянный 75 лет назад кошелек. Об этом сообщил церковный служитель Сет Балцелл на своей странице в Facebook.

Работники церкви города Сентралия во время осмотра здания старой местной школы обнаружила тайник. В нем хранились 15 кошельков, якобы украденных в середине 1940-х годов, передает Корреспондент.

Служитель церкви Сет Балцелл сделал снимок находки и опубликовал в Сети. Пост стал популярным и спустя некоторое время с мужчиной связалась 89-летняя Бетти Джун Сиссом, сообщив, что один из кошельков ее.

Женщина рада находке потому, что вор забрал деньги, но оставил памятную фотографию.

Балцелл сообщил, что с ним связались еще пять хозяев найденных кошельков. Мужчина собирается найти всех владельцев.