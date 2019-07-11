Пьяный мужчина порезал ножом ребенка и избил прохожего

Мужчина на детской площадке ножом порезал ребенку пальцы, а потом избил прохожего, который пытался заступиться за ребенка.

На детской площадке в Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения ножом порезал мальчику пальцы на руках, а также избил молодого человека, который пытался вступиться за ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева в четверг, 11 июля.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Елены Телиги, передает Корреспондент.

"На вызов оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу и сотрудников уголовного розыска. Правонарушитель был задержан на месте совершения преступления", - сказано в сообщении.

На месте преступления полиция задержала пьяного 24-летнего киевлянина, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Полицейские изъяли у него нож, который направили на экспертизу.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 УК). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Подробности происшествия устанавливаются.