Bentley к столетию марки выпустил электрический шестиметровый концепт-кар

Bentley показал большой электрический концепт-кар EXP 100 GT, который призван дать представление о сверхроскошном автомобиле класса Gran Tourer образца 2035 года.

Премьеру новинки, состоявшуюся в штаб-квартире компании в Крю, приурочили к 100-летнему юбилею британской марки, передает УНИАН.

Длина автомобиля, построенного из карбона и алюминия, составила 5,8 м, а ширина — 2,4 метра. Несмотря на использование легких материалов, масса огромного концепта равна 1900 килограммам.

Отличительной внешней чертой стала массивная радиаторная решетка, разделенная напополам медной полосой, и также конические головные фары, пишет Autonews.

Для Bentley EXP 100 GT предусмотрена система полностью автоматического управления. В распоряжении водителя и двух пассажиров — специальный «цифровой ассистент».

Во время поездки он может выполнять различные интерактивные и информационные функции — например, рассказать о достопримечательностях, расположенных на маршруте.

Общение с виртуальным помощником происходит при помощи голоса или жестов, которые распознаются хрустальными элементами на передней панели и центральной консоли. За настроение отвечают специальные датчики и искусственный интеллект — электроника применяет оптимальные настройки климатической установки, освещения и музыкальной системы в зависимости от совокупности множества факторов.

Bentley EXP 100 GT приводится в движение четырьмя электрическими двигателями, в сумме способными выдавать от 800 до 1340 л. с. и 1500 Н·м крутящего момента. Автомобиль ускоряется с места до первой «сотни» за 2,5 сек., а его максимальная скорость составляет 300 км в час. Без подзарядки концепт может проехать до 700 км, а пополнить запас аккумуляторов на 80% можно всего за 15 минут.