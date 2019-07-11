Prima Casă: Число участников программы уже составляет 2725

Программа Prima Casă, запущенная правительством Павла Филипа, остается востребованной. По данным Организации по развитию малых предприятий, в июне на покупку жилья на льготных условиях было подано 247 заявок. С начала июля - 57.

Число участников программы уже составляет 2725. Большинство - свыше 1900 - это семьи. Остальные - неженатые и незамужние. Средний возраст купивших квартиры - 31 год.

В городах по программе Prima Casă куплено 2550 квартир и домов, в селах - 175. Объем кредитов уже превысил миллиард 300 млн леев, а сумма государственных гарантий - 680 миллионов.

Средняя стоимость купленного жилья - 587 тысяч леев или 29 тысяч евро. Средняя площадь - 60 квадратных метров.

В бюджете на этот год предусмотрено покрытие трех тысяч заявок. Так что к концу года число участников программы должно достигнуть четырех с половиной тысяч.

Prima Casă запустили в марте 2018 по инициативе тогдашнего премьер-министра Павла Филипа. Участвовать в проекте могут официально трудоустроенные люди не старше 45 лет. Стоимость жилья не должна превышать миллион леев, первый взнос составляет всего 10%. Бюджетники и семьи с детьми получают дополнительные льготы - часть кредита им компенсирует государство. А с мая на компенсации могут претендовать и работники частного сектора.