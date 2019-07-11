Радиация затонувшей советской подлодки в 800 тысяч раз превысила норму

Субмарина затонула в 1989 году в Норвежском море. Из-за пожара тогда погибли 42 человека из 69 находившихся на борту.

Максимальный уровень радиации в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей атомной подлодки К-278 Комсомолец в 800 тысяч раз превышает норму. Об этом сообщил норвежский Институт морских исследований в четверг, 11 июля.

Наибольшая удельная объемная активность цезия-137, составившая 800 беккерелей на литр, наблюдалась в образце, взятом непосредственно из вентиляционной трубы, тогда как в других пробах соответствующие показатели ниже, передает Корреспондент.

Заборы, проведенные на высоте нескольких метров над трубой, уже не продемонстрировали значимого превышения нормального уровня радиации, который в Норвежском море оценивается в 0,001 беккерелей на литр.

Исследователи подчеркнули, что в данный момент загрязнение не представляет угрозы для рыболовства, однако находящаяся на морском дне субмарина требует регулярного наблюдения.

Также ученые обратили внимание на необычные облака, которые наблюдались над местом взятия проб - специалисты выясняют их связь с радиацией.

Атомная субмарина К-278 Комсомолец проекта 685 Плавник затонула 7 апреля 1989 года на глубине 1680 метров в 180 километрах к югу от острова Медвежий в Норвежском море. Из 69 находившихся на субмарине человек 42 погибли. Катастрофу спровоцировал пожар в седьмом отсеке субмарины.