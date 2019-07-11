Найдены две "танцующих" сверхмассивных черных дыры

Они медленно сближаются, вращаясь вокруг друг друга. Предполагается, что в итоге они сольются.

Американские астрономы обнаружили две сверхмассивные черные дыры, которые находятся на пути к слиянию. Они расположены в 2,5 миллиардах световых лет от Земли и открыть их удалось с помощью компьютерного телескопа Hubble. Об этом пишет CNET.

Две черные дыры будут продолжать приближаться друг к другу, испуская огромные колебания в пространстве-времени, известные как гравитационные волны, которые можно ощутить даже Земле, передает Корреспондент.

Исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters, описывает две сверхмассивные черные дыры, которые имеют массу в 800 миллионов раз больше, чем наше Солнце.

Галактика с черными дырами, SDSS J1010 + 1413, привлекла внимание астрономов своей удивительной яркостью. Предполагается, что черные дыры будут вращаться одна вокруг другой до тех пор, пока не столкнутся. Ученые пытаются установить, сколько времени займет процесс слияния черных дыр и соединятся ли они вообще.

Некоторые специалисты придерживаются теории, что черные дыры после достижения расстояния между ними в 1 парсека (3,2 световых лет) будут вращаться бесконечно.