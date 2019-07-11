Завершился снос аварийного дома в Атаках

В Атаках завершился снос аварийного дома. На это потребовалось 17 дней. Теперь предстоит вывезти груды камней и мусора. Подрядчика уже подбирает Генинспекция по чрезвычайным ситуациям.

"Сейчас мы должны заключить контракт с компанией по эвакуации строительного мусора, оставшегося после сноса дома. Рассчитываем найти такую компанию в ближайшее время, чтобы не нарушать сроки, предусмотренные законом", - заявил глава СЧС Единецкого района Виталий Викол.

Между тем бывшие жильцы разрушенного дома подумывают об организации акций протеста. Они недовольны тем, какие меры поддержки получают от властей.

Майя Санду сообщила, что по результатам расчётов экспертной комиссии пострадавшим предложено 212 тысяч леев за двухкомнатную квартиру и 277 тысяч за трёхкомнатную. Оставшиеся без крова жители Атак называют эти суммы недостаточными.

По словам мэра Атак Василия Трагиры, размер возмещения члены комиссии обсудили с пострадавшими.

"Человеку сколько не давай, всё равно будет мало, никто не будет сидеть и торговаться как на базаре, есть определённые нормы, по которым устанавливается цена квадратного метра и мы из этого будем исходить. Не все останутся довольны", - отметил мэр Атак Василий Трагира.

Целый подъезд многоэтажного дома обрушился в Атаках 19 июня. 12 квартир были полностью уничтожены остальные пострадали. Без крыши над головой остались 46 человек, в том числе 11 детей.

Из соседнего дома жильцов также эвакуировали. Его состояние оценивают специалисты.