YouTube обновил правила защиты авторских прав

Правообладателям необходимо будет указывать точный отрезок, нарушающий права. Если он не будет удален или изменен, сервис рассмотрит жалобу.

Сервис YouTube обновил правила копирайта. Нововведения позволят создателям контента легче разрешать споры с правообладателями. Об этом сообщает The Verge.

Согласно новым правилам защиты авторских прав, правообладатели будут отправлять жалобы вручную, указывая точный отрывок видео с нарушенными авторскими правами. Создатель контента увидит, что появились "претензии " к этому отрывку и будет иметь возможность его изменить, передает Корреспондент.

Если создатель ролика уберет из него звук, заменит звуковую дорожку или удалит кусок видео, жалоба будет автоматически отклонена.

Ранее правообладатели не были обязаны указывать точные отрезки видео, и блогерам приходилось самим их искать.