Ограбление MAIB: сумма ущерба растет

Сумма ущерба от субботней кражи в филиале Moldova Agroindbank растёт.

Все больше владельцев вскрытых банковских ячеек обращаются в полицию и уточняют свои потери. На данный момент, жалобы подали 51 человек, а размер заявленного ими ущерба достиг 54 млн леев. Между тем подозреваемых по делу нет, передает canal3.

Глава Национальной следственной инспекции Алексей Лаза отмечает, что к ограблению могут быть причастны работника банка или охранной компании.

Напомним, что в субботу ночью злоумышленники обчистили больше 80 ячеек в филиале, рассположенном на улице Иона Крянгэ. Спустя несколько дней после инцидента руководство банка пообещало возместить пострадавшим клиентам до 500 тысяч леев.