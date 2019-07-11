Пассажирка пыталась попасть в самолет через багажную ленту

Видео с конфузом пассажирки стамбульского аэропорта набирает популярность в сети.

Курьезный случай произошел в аэропорту Турции во время прохождения регистрации на рейс. Судя по опубликованному видео, после получения посадочного женщина решила зайти за стойку регистрации и проехаться до самолета по багажной ленте, передает Униан.

На ролике видно, как пассажирка залезает на багажную ленту рядом со стойкой регистрации, старается удержаться на ногах, но затем падает.

Сотрудники авиакомпании не сразу поняли, что пытается сделать женщина.

Через несколько секунд один из сотрудников пришел в себя и успел выключить транспортер.

Турецкие СМИ пишут, что пассажирка летела в первый раз. Вероятно, поэтому она решила, что пассажиры в самолет попадают вместе с багажом. Во время случившегося она не пострадала, сейчас чувствует себя хорошо.