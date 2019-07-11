Более 3000 учащихся подали заявки на участие в дополнительной экзаменационной сессии на степень бакалавра

3339 учащихся подали заявки на участие в дополнительной экзаменационной сессии на степень бакалавра, которая начнется в понедельник, 15 июля. Экзамены пройдут в 14-ти открытых по всей стране центрах.

Количество центров утвердила сегодня Национальная экзаменационная комиссия. Из 14-ти центров девять будет открыто в муниципии Кишинев, два – в Бельцах и по одному в Кагуле, Комрате и Единцах. Также утвержден состав 15-ти оценочных комиссий, в общей сложности это 127 преподавателей, передает МОЛДПРЕС.

Последний экзамен дополнительной сессии пройдет 19 июля. Результаты будут обнародованы в экзаменационных центрах 24 июля, их можно будет обжаловать в течение 48 часов.