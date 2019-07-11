Из-за дрожи Меркель разрешили слушать гимн сидя

Сидя прослушали национальные гимны канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине. Это связано с недавними приступами дрожи, которые испытала Меркель. При этом все приступы возникали, когда канцлеру приходилось долго стоять.

Протокол специально был изменен по просьбе Меркель, чтобы избежать повторения приступов дрожи у канцлера, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Spiegel Online.

Третий за три недели приступ дрожи случился у Меркель 10 июля во время встречи в Берлине с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Приступ длился около минуты, но он был не таким интенсивным, как предыдущие. У канцлера 27 июня случился приступ сильной дрожи также на встрече с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Также приступ произошел у Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 18 июня.

В тот раз канцлер объяснила такое состояние обезвоживанием. После трех выпитых стаканов воды ей стало гораздо лучше, призналась канцлер Германии.

Ангела Меркель успокоила всех, что поводов для беспокойства нет, она чувствует себя хорошо, передает Вести.

"Процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс есть. Мне придется жить с этим какое-то время", — призналась Меркель, подчеркнув, что это не помешает ее работе.

Меркель известна как очень упорный политик, способный выдерживать многочасовые переговоры.