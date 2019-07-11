Обнародован последний тизер нового "Короля льва"

В сети обнародовали новый тизер перезагрузки культового мультфильма "Король Лев". Соответствующее видео появилось в YouTube.

На кадрах обезьяна Рафики показывает всем животным маленького Симбу.

В центре сюжета предстал молодой лев Симба, которому пришлось пережить сложный период - потерять своего отца Муфаса, передает MIG news.

Он будет пытаться получить власть, чего бы это ему не стоило.

В новом промо ролике также представлены новые саундтреки, один из которых записала Бейонсе, а также идеальные анимационные кадры.

Премьера фильма в Украине ожидается 18 июля.