Побит мировой рекорд по скорости облета Земли

Международная команда, в составе которой находились и украинцы, совершила самое быстрое кругосветное путешествие на самолете.

Международный экипаж в рамках полета One More Orbit установили новый мировой рекорд по скорости облета Земли. Об этом организаторы полета сообщили на официальной странице в Twitter.

Десять человек, представляющих Россию, США, Великобританию, Данию, Южную Африку, Украину и Германию совершили самое быстрое кругосветное путешествие. Они преодолели маршрут с пересечением обоих полюсов планеты протяженностью 41 526 км , передает Корреспондент.

Старт полета произошел 9 июля с мыса Канаверал в США. Спустя 46 часов 39 минут и 38 секунд команда завершила свой полет. Средняя скорость реактивного самолета Gulfstream G650ER составила 860,95 км/ч.

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году командой холдинга TAG Group. Они облетели Землю с пересечением обоих полюсов за 52 часа 32 минуты со средней скоростью около 822,8 км.