Стал известен виновник гибели кошки премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн. Спустя полтора года после случившегося в убийстве признался сосед политика. Об этом сообщает The Guardian.

Кошка Пэддлз погибла в аварии ещё осенью 2017 года, но только теперь сосед премьера Крис решил рассказать о том, как всё произошло. По его словам, он отвёз сбитого питомца в ветеринарную клинику, но врачи не смогли спасти кошку, передает Life.

О том, что животное принадлежит премьер-министру, Крис узнал только после беседы с другими соседями. Дочь мужчины написала Ардерн записку, в которой просила не отправлять её отца в тюрьму. Спустя какое-то время премьер позвонила соседу, приняла его извинения и поблагодарила за соболезнования.

Кошку Пэддлз политик взяла из приюта. Отличительной особенностью животного являлись лишние пальцы на лапах. На страницу питомца в "твиттере" подписалось 10 тысяч пользователей.

@FirstCatofNZ gone but never forgotten