За какую шалость туристу из Индии дали пожизненное

Туристические приключения не всегда заканчиваются только яркими воспоминаниями. Так, индийскому туристу Биржу Кишору Салле придется провести остаток своей жизни не на чемоданах, а на тюремной койке.

Суд приговорил его к пожизненному заключению и штрафу в 1 миллион долларов за «шалость» на борту самолета.

Так, в 2017 году лайнер компании Jet Airways вылетел из Мумбая. Полет проходил совершенно нормально, но, по всей видимости, показался индийцу слишком скучным. Биржу решил пошутить и, зайдя в туалет, написал для экипажа необычную записку, передает Рамблер.

В своем письме парень указал, что на борту лайнера находятся 12 человек, которые готовятся угнать самолет, а в багажном отсеке заложена бомба.

Стюардесса, которая нашла записку, в состоянии шока поспешила сообщить об этом капитану судна. А он, в свою очередь, принял решение совершить экстренную посадку в Ахмадабаде — ближайшем индийском аэропорту.

Когда самолет приземлился, молодой человек сообразил, к чему привела его «шутка», и поспешил скрыться. Однако полиция провела расследование, и нашла виновного туриста только в 2018 году.

Власти расценили произошедшее как попытку угона пассажирского самолета, и суд назначил индийцу соответствующую законам страны меру наказания.

Теперь «шутнику» придется провести остаток жизни в тюрьме, заплатив государству неподъемный штраф.