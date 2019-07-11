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В Молдове хотят ужесточить наказание за превышение скорости
// фото: из открытых источников
20:13, 11 Jul 2019
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Все больше водителей нарушают правила дорожного движения, превышая скорость движения. В связи с этим Национальный инспекторат патрулирования предлагает внести изменения в положения, регулирующие превышение ограничения скорости.

Таким образом, 3 пункт "Превышение скорости от 40 км/ч и больше" будет изменён на ограничение от 40 до 60 км/ч с наложением штрафа в размере от 30 до 36 условных единиц и 4 штрафных пунктов.

В 4 пункте будет значиться наказание для водителей, которые превышают скорость движения от 60 до 80 км/ч, в виде штрафа от 45 до 50 условных единиц, 5 штрафных баллов и лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Превышение скорости, установленной на соответствующем участке дороги, более чем на 80 км/ч, будет наказываться на основании 5 пункта – штрафом от 75 до 100 условных единиц с начислением 6 штрафных баллов и лишением прав на 6 месяцев.

В то же время 6 пункт будет относиться к повторному нарушению скорости, обозначенному в пункте 3 (от 40 до 60 км/ч), совершенному в течение одного года. В этом случае штраф будет составлять от 100 до 150 условных единиц с начислением 6 штрафных баллов. А за повторное превышение скорости, установленного в пунктах 4 и 5 (от 60 до 80 км/ч и от 80 км/ч и более), совершённое в течение одного года, будет предусматриваться в размере от 150 до 200 условных единиц с начислением 7 штрафных баллов и лишением водительских прав на срок от шести месяцев до одного года.

Проект будет представлен на обсуждение.




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