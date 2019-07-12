Текущие трубы, плесень: родители пожаловались на ужасные условия в детсаду

Вечно текущие трубы и плесень на стенах. Состояние помещений в 151-ом столичном детсаду вызывает у родителей малышей законное возмущение. Они прислали в редакцию нашего телеканала видео о том, как выглядит проблемная группа.

"Всегда стоит запах сырости, дети часто болеют. Неделю ходят в садик, потом две недели лечатся дома".

Директор детсада встретила съемочную группу недоброжелательно, а на вопросы отвечала неохотно.

- Почему вы держали детей в сырости?

- Мы не держали их в сырости.

- Родители жалуются, что это давняя проблема.

Воспитателей мы застали делающими ремонт. Они тоже принялись отрицать, что в группе сыро и полно нарушений санитарных норм.

Как рассказали родители, сырость появилась после осенних дождей. Они оплатили ремонт в группе, но проблема не исчезла.

Попытки получить комментарии главы столичного управления образования результатов не дала, Родика Гуцу отправила к нам своего подчиненного.

- В группе, где сырые стены, детей не было?

- Детей не было. Говорю вам, группа была закрыта в отсутствие воспитателя.

Представитель управления образования также заявил, что денег на ремонт 151-ого детсада нет, поэтому придется ограничится косметическими переделками. Ранее мэрия сообщала, что в этом году на ремонт 159 столичных дошкольных заведений выделили 24 миллиона леев.