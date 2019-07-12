Вечно текущие трубы и плесень на стенах. Состояние помещений в 151-ом столичном детсаду вызывает у родителей малышей законное возмущение. Они прислали в редакцию нашего телеканала видео о том, как выглядит проблемная группа.
"Всегда стоит запах сырости, дети часто болеют. Неделю ходят в садик, потом две недели лечатся дома".
Директор детсада встретила съемочную группу недоброжелательно, а на вопросы отвечала неохотно.
- Почему вы держали детей в сырости?
- Мы не держали их в сырости.
- Родители жалуются, что это давняя проблема.
Воспитателей мы застали делающими ремонт. Они тоже принялись отрицать, что в группе сыро и полно нарушений санитарных норм.
Как рассказали родители, сырость появилась после осенних дождей. Они оплатили ремонт в группе, но проблема не исчезла.
Попытки получить комментарии главы столичного управления образования результатов не дала, Родика Гуцу отправила к нам своего подчиненного.
- В группе, где сырые стены, детей не было?
- Детей не было. Говорю вам, группа была закрыта в отсутствие воспитателя.
Представитель управления образования также заявил, что денег на ремонт 151-ого детсада нет, поэтому придется ограничится косметическими переделками. Ранее мэрия сообщала, что в этом году на ремонт 159 столичных дошкольных заведений выделили 24 миллиона леев.
Комментарии
- В Молдове ужесточат наказание за превышение скорости
- Численность населения Молдовы сократилась на 49 тысяч человек
- В столице из-за разросшихся деревьев не видны дорожные знаки
- Моника Бабук раскритиковала кабмин за отсутствие решений по делу о пострадавших в Атаках
- Десятки людей вышли на протест у здания Минсельхоза c требованием принятия срочных мер против деградации окружающей среды
- Фермеры собирают озимые посевы
- В Молдове могут вырасти тарифы на электроэнергию с 1 августа
- Более 3000 учащихся подали заявки на участие в дополнительной экзаменационной сессии на степень бакалавра
- Ограбление MAIB: сумма ущерба растет
- Завершился снос аварийного дома в Атаках
- В Молдове ужесточат наказание за превышение скорости
- Численность населения Молдовы сократилась на 49 тысяч человек
- В столице из-за разросшихся деревьев не видны дорожные знаки
- Моника Бабук раскритиковала кабмин за отсутствие решений по делу о пострадавших в Атаках
- Десятки людей вышли на протест у здания Минсельхоза c требованием принятия срочных мер против деградации окружающей среды
- Астролог назвала пять знаков Зодиака, которым повезет в июле
- Трагедия в столице: тело женщины обнаружили в собственной машине
- За какую шалость туристу из Индии дали пожизненное
- Пьяный мужчина порезал ножом ребенка и избил прохожего
- Климат перестраивается: налетевший на Грецию шторм заставил людей прятаться в страхе
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei