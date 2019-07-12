Фермеры собирают озимые посевы

Фермеры убирают озимые. В селе Николаевка Фалештского района жатва идет уже несколько дней.

"Результат удовлетворительный. Думаю, в среднем соберем от четырех до пяти тонн с гектара", - поделился агроном Василе Подря.

Землеробы трудятся с утра до позднего вечера.

Качеством зерна фермеры довольны и надеются получить за него хорошую цену.

"Хотелось бы, чтобы цены на пшеницу выросли. Ведь производство этих культур - дело затратное. А в нынешнем году уровень глютена будет выше", - отметил Василе Подря.

В центральном и южном регионах прогнозы на урожай пшеницы скромнее.

"Урожайность зависит от условий в том или ином регионе. На юге дождей меньше, на севере больше", - заявил

председатель Ассоциации производителей зерновых Никанор Бузовой.

Прошлая осень выдалась засушливой, так что хлеборобы, по расчетам агрометеорологов, получат озимых в среднем на 400 килограммов с гектара меньше - от 28 до 31 центнера.