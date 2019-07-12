Десятки людей вышли на протест у здания Минсельхоза c требованием принятия срочных мер против деградации окружающей среды

Потребовали объявить в стране состояние экологического кризиса. Десятки людей собрались накануне на протест у здания Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Они заявили о необходимости принятия срочных мер против деградации окружающей среды.

Протестующие выразили недовольство тем, что в программе нового правительства не упоминается борьба с загрязнением окружающей среды. Они принесли с собой пластиковые предметы и пакеты, а также противогазы, чтобы показать чиновникам, как будет выглядеть ближайшее будущее.

"Мы протестуем против бездействия. Мы пришли "умирать" перед министерством, потому что это медленно, но это уже происходит. У нас загрязненная вода, загрязненный воздух и почва".

"Мы надеемся на то, что будет запрещена охота, а также, что из программы управления уберут ирригацию из подземных источников".

"Мы должны наконец-то очнуться. Население должно оказывать давление на администрацию, чтобы она начала предпринимать меры".

К протестующим вышла министр Джорджетта Минку.

"Думаю, мы можем объявить состояние экологического кризиса. Надеемся, что нам это удастся, сейчас мы разрабатываем инструменты для применения законодательства", - заявила министр окружающей среды Джорджетта Минку.

Однако протестующих ответ властей не удовлетворил.

"Мы требуем конкретных действий, поэтому и организовали такой протест. Мы требуем конкретных мер, а не обещаний".

Сейчас состояние экологического кризиса объявлено в более 700 городах мира.