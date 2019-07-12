Моника Бабук раскритиковала кабмин за отсутствие решений по делу о пострадавших в Атаках

То, что правительство Санду до сих пор не решило проблему пострадавших в Атаках, доказывает неспособность новой власти действовать в кризисной ситуации. Об этом зампредседателя парламента от Демократической партии Моника Бабук заявила на встрече с жителями Страшен. Она назвала недопустимой ситуацию, когда 36 семей в течение месяца не получили никакой помощи от нового правительства.

"Вместе с жильем люди потеряли все имущество. И что я слышу на брифинге Майи Санду: "Мы еще не провели оценку квартир". Как они будут управлять страной дальше, если в течение месяца не решили проблему 36 пострадавших семей?", - заявила зампредседателя парламента Моника Бабук.

Обрушившийся дом снесли полностью. Государство обязано компенсировать жильцам стоимость квартир. В то же время, в целях безопасности эвакуировали жильцов соседнего дома. Его состояние оценивают специалисты. Результаты проверки объявят через 15 дней. Тогда будет решено, нужно ли сносить и его.

Между тем, пострадавшие не раз жаловались, что помощь от властей либо запаздывает, либо не соответствует ожиданиям.

Глава кабмина Майя Санду побывала в Атаках спустя почти неделю после трагедии. А вице-премьер Андрей Нэстасе находился в театре, когда жильцов поврежденного дома эвакуировали в срочном порядке. К пострадавшим он так и не приехал.

Более того, когда десятки семей в Атаках остались без крыши над головой, и эта тема постоянно была в центре внимания общественности, в повестке заседания нового правительства приоритетной была "чистка в госучреждениях", а не помощь пострадавшим.

Напомним, обрушение подъезда в Атаках, в котором было 18 квартир, произошло 19 июня. К счастью, никто не пострадал. Жильцов успели эвакуировать до обрушения. Без крыши над головой остались 46 человек, в том числе 11 детей.