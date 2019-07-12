Призваны регулировать движение транспорта, но не видны из-за разросшихся деревьев. На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры оказались закрыты ветками.
Подобная ситуация сложилась и на перекрестке улиц Пушкина и Александра чел Буна. Там ветками заслонен светофор.Д
"Это очень опасно, светофора вообще не видно. Так работают наши власти".
"Если знака не видно, понятно, что ты его не соблюдаешь".
"Можно попасть в аварию. Хорошо, когда город зеленый, чистый воздух, но знаки должны быть видны".
Подобное можно наблюдать почти на каждой улице столицы.
"Это очень опасно. Если не видишь знака, не знаешь, чего опасаться или что нужно делать", - отметил автоинструктор Максим Сикорский.
В Зеленхозе проблему признают, но говорят, что сотрудники не успевают срезать ветки, поскольку летом много работы.
"Мы сами, где видим, обрезаем ветки. Но ведь у нас не только эта работа. На нас и амброзия, и цветы, и ирригация, и траву косить нужно", - заявил глава Зеленхоза Сергей Карп.
Глава предприятия призвал тех, кто отвечает за дорожные знаки и светофоры, сообщать им о подобных ситуациях.
"Те, кто устанавливает знаки и ухаживает за ними, должны сообщить нам, что их закрывают ветки, и мы вмешаемся", - добавил Сергей Карп.
За дорожные знаки и светофоры отвечает управление транспорта. Но и там, сослались на большой объем работы.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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ВОДОЛЕЙ
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Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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