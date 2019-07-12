В столице из-за разросшихся деревьев не видны дорожные знаки

Призваны регулировать движение транспорта, но не видны из-за разросшихся деревьев. На многих столичных улицах дорожные знаки и светофоры оказались закрыты ветками.

Подобная ситуация сложилась и на перекрестке улиц Пушкина и Александра чел Буна. Там ветками заслонен светофор.Д

"Это очень опасно, светофора вообще не видно. Так работают наши власти".

"Если знака не видно, понятно, что ты его не соблюдаешь".

"Можно попасть в аварию. Хорошо, когда город зеленый, чистый воздух, но знаки должны быть видны".

Подобное можно наблюдать почти на каждой улице столицы.

"Это очень опасно. Если не видишь знака, не знаешь, чего опасаться или что нужно делать", - отметил автоинструктор Максим Сикорский.

В Зеленхозе проблему признают, но говорят, что сотрудники не успевают срезать ветки, поскольку летом много работы.

"Мы сами, где видим, обрезаем ветки. Но ведь у нас не только эта работа. На нас и амброзия, и цветы, и ирригация, и траву косить нужно", - заявил глава Зеленхоза Сергей Карп.

Глава предприятия призвал тех, кто отвечает за дорожные знаки и светофоры, сообщать им о подобных ситуациях.

"Те, кто устанавливает знаки и ухаживает за ними, должны сообщить нам, что их закрывают ветки, и мы вмешаемся", - добавил Сергей Карп.

За дорожные знаки и светофоры отвечает управление транспорта. Но и там, сослались на большой объем работы.