Численность населения Молдовы сократилась на 49 тысяч человек

Чуть больше двух миллионов 680 тысяч человек. Таким было население Молдовы - без учета Приднестровья - на 1 января этого года. За год число жителей республики сократилось на 49 тысяч.

А с 2014-го, когда проводилась перепись населения, - людей в стране стало меньше на 139 тысяч. Это уточненные данные - в Национальном бюро статистики изменили методологию учета населения. Теперь считают также уехавших и вернувшихся в страну.

"До недавнего времени объем чистой миграции оценивался, исходя из данных Агентства госуслуг, точнее - из государственного реестра населения. Теперь мы учитываем данные пограничной полиции", - подчеркнула глава управления НБС Валентина Истрати.

Рождаемость в Молдове резко пошла вниз в последние два года. В 2014-м в стране рождалось 143 ребенка на каждые десять тысяч жителей. В 17-м году - 133, а в прошлом - всего 128. Продолжительность жизни в Молдове растет, но слишком медленно. Сейчас она составляет около 71-го года. И это очень низкий показатель

"К сожалению, продолжительность жизни остается самой низкой в регионе и во всей Европе. Это обязательно нужно учитывать при разработке социальной политики. Важным рычагом изменений в этой области должно стать здравоохранение", - отметила глава отдела министерства здравоохранения и соцзащиты Алена Крецу.

Исследование демографических показателей обошлась в 50 тысяч евро. Финансировало программу Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству. А окончательные результаты переписи 2014-го представят только в следующем году.