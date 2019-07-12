В Молдове ужесточат наказание за превышение скорости

Власти намерены ужесточить наказание за превышение скорости. Национальная патрульная инспекция предлагает назначать сумму штрафа в зависимости от того, на сколько водители превысили скорость. Предложение поступило после того, как накануне полиция остановила автомобилиста, ехавшего со скоростью 230 километров в час.

Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 1800 леев, а после внесения поправок в Кодекс о правонарушениях она будет достигать 10 тысяч. Согласно нововведениям, водителям, превысившим скорость до 80 километров будет грозить штраф в 2500 тысячи леев, пять штрафных пунктов и лишение прав сроком на четыре месяца.

Пойманным повторно нарушителям выпишут штраф в семь с половиной тысяч леев и шесть штрафных пунктов. Водителей, которые будут ехать на скорости более 80 километров в час, лишат прав на полгода. За такое повторное нарушение будет грозить 10 тысяч леев штрафа и лишение прав сроком до года.

После разработки соответствующего проекта, его опубликуют на сайте Министерства внутренних дел, а затем передадут на рассмотрение в правительство.