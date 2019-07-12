У японской биржи криптовалют украли $32 млн

Представители Bitpoint Japan принесли извинения за возникшую ситуацию. На бирже приостановлены все операции.

Неизвестные злоумышленники сумели похитить около порядка 3,5 млрд иен ($32 млн) в криптовалюте со счетов японской онлайн-биржи Bitpoint Japan. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании в в пятницу, 12 июля.

"Ночью с 11 на 12 июля в системе торговли виртуальной валютой произошла ошибка перевода средств. Проведенное расследование показало, что в результате мошеннических действий произошел незаконный вывод криптовалюты. Общая сумма украденных активов составляет 3,5 млрд иен, из которых 2,5 млрд ($23 млн) – это средства клиентов", – отмечается в сообщении, передает Корреспондент.

Представители Bitpoint Japan принесли извинения за возникшую ситуацию и пообещали в кратчайшие сроки с ней разобраться. В настоящее время на бирже приостановлены все операции.

Отмечается, что это не первый подобный взлом в Японии за последнее время. В прошлом году японская онлайн-биржа Tech Bureau потеряла порядка 6,7 млрд иен ($60 млн) в криптовалюте. Самая крупная кража произошла в Японии в начале 2018 года. Тогда хакеры вывели со счетов торговой площадки Coincheck криптовалюту NEM на сумму 58 млрд иен (около $534 млн).