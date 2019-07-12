Ребенка нашли едва живым рядом с телом отца - их похитила мафия в Мексике

Семью выкрала мексиканская мафия. Получив за них выкуп от родных, им перерезали горло и бросили умирать на обочине дороги. Фото отца с ребенком разлетелись в мировых СМИ.

Власти Мексики в штате Морелос нашли на обочине дороги полуживого 10-летнего мальчика рядом с телом его отца. Местная мафия перерезала им горло и выбросила умирать. Об этом сообщает CNN в пятницу, 12 июля.

Отец с сыном были мигрантами из Гватемалы и направлялись в США через Мексику. Они заплатили контрабандисту, но тот бросил их на полпути. Затем их похитила мексиканская мафия, которая требовала у их родных выкуп в размере 12 тысяч долларов. Их семья смогла собрать только 8 тысяч, но отправив деньги, они так и не получили известий о судьбе своих близких, передает Коррспондент.

Через несколько дней, 6 июля, 10-летний Кристиан и его 37-летний отец Руди были найдены властями на обочине дороги. У обоих было перерезано горло. Отец мальчика был уже мертв, но ребенок чудом дышал, несмотря на глубокий порез на горле длиной 7 сантиметров.

Его оперативно доставили в больницу, где в срочном порядке прооперировали. Теперь он находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Фотографии мальчика и его отца разлетелись по мировым СМИ.