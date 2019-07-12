Нововведение "без пароля" станет доступно со следующим крупным обновлением операционной системы.
Корпорация Microsoft представила Windows 10 с функцией "без пароля". В настоящее время выпущена ее версия Insider Preview для тестировщиков. Об этом отмечается в блоге компании, передает Корреспондент.
Ожидается, что доступна она будет всем со следующим крупным обновлением. Вероятнее всего, это произойдет в 2020 году.
Известно, что сейчас для входа в Windows можно использовать пароль от учетной записи Microsoft. Однако, по мнению работников компании, это далеко не самый надежный способ защиты, поскольку пароль не так трудно украсть.
Вместо пароля можно использовать PIN-код, либо же сканер отпечатков пальцев и лица, если эти функции поддерживаются ноутбуком.
Также сообщается, что изначально опция "без пароля" будет доступна в настройках и устанавливать ее можно будет по желанию. Однако вполне вероятно, что в будущем она станет обязательной.
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