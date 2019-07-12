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Группа журналистов, блогеров и фотографов отправилась накануне в винное турне по Молдове
// фото: publika
11:23, 12 Jul 2019
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Посетят 14 винодельческих предприятий и два пансионата сельского типа. Группа журналистов, блогеров и фотографов отправилась накануне в так называемое винное турне по Молдове. Собранный в процессе материал затем используют для составления рекламных буклетов и путеводителей для туристов.

Первым делом участники турне посетили винодельческое предприятие в селе Мирчешты Унгенского района. Его виноградники занимают площадь в девять гектаров. Сейчас на винодельне ведутся ремонтные работы.

"Ей, предположительно, 200 лет. Мы хотим сделать здесь пансионат сельского типа с линией производства вина", - рассказала владелец винодельни Аркадий Фошня.

А на винодельне в селе Садова Каларашского района в прошлом году открыли линию розлива вина.

"В 2007 году с увеличением объемов производства вина мы построили хранилище, которое постоянно расширяем. Используем технические сорта: Фетяска Регала, Шардоне, Пино Нуар", - отметил владелец винодельни Тудор Агение.

На территории винодельни действует и пансионат для туристов.

Цель участников винного турне - привлечь как можно больше туристов с помощью рекомендаций и отзывов о винодельнях.

"Благодаря нашим отзывам в социальных сетях и продвижению в масс-медиа, число туристов должно возрасти. А спрос рождает предложение", - поделилась участница турне Лучия Тэут.

"Главная задача - распространение информации. Наши друзья и те, кто следит за нашими публикациями обязательно приедут посмотреть новую туристическую локацию", - подчеркнул участник турне Андрей Курэраку.

Организовала винное турне Национальная ассоциация туристических компаний при поддержке американского агентства по международному развитию.

"Мы хотим продвигать небольшие винодельческие предприятия, особенно те, что появились относительно недавно. Проект предоставляет гранты и поддержку, с целью расширения возможностей туризма", - заявила замдиректора проекта по конкурентоспособности USAID Диана Лазэр.

Завершится турне в воскресенье.

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