Посетят 14 винодельческих предприятий и два пансионата сельского типа. Группа журналистов, блогеров и фотографов отправилась накануне в так называемое винное турне по Молдове. Собранный в процессе материал затем используют для составления рекламных буклетов и путеводителей для туристов.
Первым делом участники турне посетили винодельческое предприятие в селе Мирчешты Унгенского района. Его виноградники занимают площадь в девять гектаров. Сейчас на винодельне ведутся ремонтные работы.
"Ей, предположительно, 200 лет. Мы хотим сделать здесь пансионат сельского типа с линией производства вина", - рассказала владелец винодельни Аркадий Фошня.
А на винодельне в селе Садова Каларашского района в прошлом году открыли линию розлива вина.
"В 2007 году с увеличением объемов производства вина мы построили хранилище, которое постоянно расширяем. Используем технические сорта: Фетяска Регала, Шардоне, Пино Нуар", - отметил владелец винодельни Тудор Агение.
На территории винодельни действует и пансионат для туристов.
Цель участников винного турне - привлечь как можно больше туристов с помощью рекомендаций и отзывов о винодельнях.
"Благодаря нашим отзывам в социальных сетях и продвижению в масс-медиа, число туристов должно возрасти. А спрос рождает предложение", - поделилась участница турне Лучия Тэут.
"Главная задача - распространение информации. Наши друзья и те, кто следит за нашими публикациями обязательно приедут посмотреть новую туристическую локацию", - подчеркнул участник турне Андрей Курэраку.
Организовала винное турне Национальная ассоциация туристических компаний при поддержке американского агентства по международному развитию.
"Мы хотим продвигать небольшие винодельческие предприятия, особенно те, что появились относительно недавно. Проект предоставляет гранты и поддержку, с целью расширения возможностей туризма", - заявила замдиректора проекта по конкурентоспособности USAID Диана Лазэр.
Завершится турне в воскресенье.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei