В ЮАР при взрыве газа пострадали 50 человек

Около 50 человек пострадали при взрыве газа на территории предприятия в ЮАР, говорится в сообщении, опубликованном службой экстренной медицинской помощи страны ER24.

Инцидент произошел в пятницу утром в городке Олифантсфонтейн. На место взрыва были направлены кареты скорой помощи, передает РИА Новости.

По информации медиков, порядка 50 человек получили легкие травмы и травмы средней степени тяжести.

"К счастью, на месте не было обнаружено погибших и тяжело пострадавших", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были госпитализированы. На место происшествия прибыли местные власти. Ведется расследование обстоятельств случившегося.