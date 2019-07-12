Вышел ролик перезапуска сериала Беверли-Хиллз

Мини-сериал будет выпущен на экраны 7 августа этого года. В нем появятся актеры, известные по оригинальному телешоу.

Телеканал Fox опубликовал новый проморолик популярного в 1990-е годы сериала Беверли-Хиллз, 90210. В видео, опубликованном та YouTube-канале проекта, показаны актеры, известные по оригинальному телешоу, передает Корреспондент.

В видео появляются Джейсон Пристли (Брендон), Дженни Гарт (Келли), Брайан Остин Грин (Дэвид), Тори Спеллинг (Донна), Габриэль Картерис (Андреа) и Иен Зиринг (Стив).

Сыгравший Дилана Люк Перри ушел из жизни в марте этого года, не успев сняться в сериале.

В целом проект будет включать в себя шесть эпизодов. Выход его на экраны состоится 7 августа.