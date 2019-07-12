Названы продукты с высоким содержанием "витамина молодости"

Диетолог Светлана Фус рассказала о важной роли витамина E для организма, передает Newsyou.

Он является антиоксидантом и влияет на здоровье в целом. Благодаря ему происходит синтез гормонов, а также укрепляется иммунитет и замедляются воспалительные процессы, передает mig news.

Основным источником пополнения недостающего запаса являются продукты растительного происхождения, не прошедшие обработку. Из овощей - это помидоры, а также шпинат и листовая зелень.

Среди орехов лучше всего подходит миндаль, лесные и грецкие, кроме того, нужно помнить о семенах, ростках пшеницы и яичных желтках. Помимо этого для насыщения организма подходит растительные масла холодного отжима.

Для взрослого человека суточная норма составляет 15 мг витамина E. Его не трудно получить, употребив 30 грамм подсолнечного масла или 100 грамм оливкового, но специалист предупреждает об опасности. Нельзя превышать положенную норму, поскольку это приводит к проблемам со здоровьем.