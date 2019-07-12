В Испании пять человек пострадали во время забега быков

Пять человек обратились в больницы после шестого забега быков в испанской Памплоне в рамках празднований Сан-Фермина, трое из них госпитализированы.

Один мужчина получил удар рогом быка в ногу, сообщает правительство Наварры.

Забег продлился две минуты 18 секунд, передает РИА Новости.

До сих пор в больницах остаются четыре человека, пострадавшие во время предыдущих забегов, в том числе британский и американский туристы.

Сан-Фермин ежегодно проводится в Памплоне с 6 по 14 июля. В течение девяти дней проходят сотни различных мероприятий. Самые знаменитые - энсьеррос, забеги быков по улицам.

Маршрут составляет 875 метров и продолжается всего несколько минут. С 1911 года погибли 16 человек, в последний раз летальный исход был в 2009 году.

Памплона и праздник в честь ее покровителя Сан-Фермина стали знаменитыми благодаря роману "И восходит солнце" Эрнеста Хемингуэя, написанному в 1926 году.