Все мы привыкли жить под действием силы земного притяжения, поэтому наши тела не функционируют должным образом, если "вырваны" из привычной среды.
Изучая здоровье людей, работающих на Международной космической станции, учёные пришли к выводу, что в условиях микрогравитации увядают мышцы, истончается кожа, нарушается кровообращение, а кости теряют плотность и становятся более восприимчивы к переломам, передает Вести.
Всё это – факторы риска для здоровья и жизни, и они возрастут для космонавтов, которые в будущем отправятся в длительные экспедиции – покорять новые миры.
Важный вопрос для специалистов, которые занимаются подготовкой таких миссии, заключается в том, как обеспечить медицинскую помощь, если человек получит травму – перелом или, скажем, ожог. Решением этой проблемы занимаются исследователи из Дрезденского технического университета. И, по их мнению, наиболее оптимальный вариант – это использование трёхмерной биопечати.
Напомним, что при помощи этой технологии можно, к примеру, напечатать новую кожу прямо поверх раны, в будущем она позволит создавать функционирующие органы для трансплантации или фрагменты костей, чтобы вылечить перелом.
Как сообщается в пресс-релизе Европейского космического агентства, специалисты в ходе новой работы должны были решить две основных проблемы. Во-первых, для любой печати нужны чернила, и биопечать не исключение. Во-вторых, поскольку биочернила могут быть жидкими, нужно придумать, как контролировать их "поведение" в условиях микрогравитации.
Процесс биопечати кожи
Специалисты считают, что источником материала для печати могут стать сами космонавты. К примеру, плазму крови можно использовать для создания клеток кожи (для залечивания ран и ожогов), а из стволовых клеток можно вырастить костную ткань (при переломах).
Во втором случае для поддержания структуры потребуется добавить "цемент" – фосфат кальция, который впоследствии абсорбируется во время фазы роста.
Процесс биопечати кости
Что же касается растекающихся биочернил, полученных из плазмы крови, учёные предлагают изменять их вязкость, добавляя метилцеллюлозу и альгинаты (соли альгиновой кислоты).
Важно, что такие ингредиенты космонавты смогут получить из растений или водорослей, которые в дальних полётах, вероятно, будут иметь под рукой.
Состоятельность своей идеи команда доказала оригинальным способом: напечатала фрагменты кожи и кости, перевернув биопринтер вверх "ногами". Биочернила при печати действительно не разливались, а получившаяся кожная "заплатка" осталась на нижней стороне поверхности и сохранила свою форму (процесс показан на видео ниже).
Авторы исследования утверждают, что возможность использования трёхмерной биопечати позволит космонавтам быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, требующие медицинской помощи.
При этом важно, что для создания биочернил будут использоваться биологические материалы самого человека: это снизит риск иммунного отторжения.
Ещё один несомненный плюс заключается в том, что космонавты смогут избежать "вторичных" повреждений. К примеру, если кто-то из членов экипажа получит ожог, то не придётся пересаживать кожу с другого места на теле человека и подвергать его ещё большему риску, ведь процесс заживления ран в условиях космоса проходит сложнее, чем на Земле.
В дальнейшем специалистам предстоит продумать, каким должно быть оборудование для космической биопечати, какие меры потребуются для создания "хирургических кабинетов" и поддержания в них стерильных условий. Кроме того, учёные рассматривают возможность печати в космосе целых органов для трансплантации.
Эти исследования в конечном итоге будут способствовать развитию и усовершенствованию методов 3D-биопечати и на Земле, заключают авторы работы.
Комментарии
- Врачи рассказали, сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья
- Исследование: фруктовые соки увеличивают риск заболеть раком
- Ученые нашли древнейшие человеческие останки в Европе
- Британский диетолог рассказала, как правильно определять объем пищи
- Ученые предупредили, что плохие подруги могут навредить здоровью
- Ученые нашли способ стирать группу крови
- О каких заболеваниях может говорить частая зевота
- Ученые получили самое детальное изображение мозга
- Археологи обнаружили текст древнейшей в мире песни о любви
- Уфологи обвинили NASA в обмане из-за снимков с Марса
- На курорте Одесской области массово отравились дети
- Депутаты альянса Санду-Додона отклонили предложение ДПМ - обсудить повышение тарифов и соцпомощь
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- ООН: Около 1,3 миллиарда человек в мире живут за чертой бедности
- Молдавские таможенники задержали крупную партию контрабанды сигарет. ВИДЕО
- За какую шалость туристу из Индии дали пожизненное
- Молдавский лей обесценится по отношению к евро
- Радиация затонувшей советской подлодки в 800 тысяч раз превысила норму
- В Рыбницком районе перевернулся большегруз с металлоломом. ФОТО
- Разработана самая продвинутая "файловая бомба" в истории
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei