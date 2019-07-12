В Канаде построили антиураганный дом из 600 тысяч переработанных бутылок

Приблизительная стоимость дома, считают разработчики, составляет 375 000 долларов США.

Канадская фирма JD Composites представила устойчивый к урагану дом. Он сделан из 612 000 переработанных пластиковых бутылок. Расплавленные бутылки пошли на создание пластиковых панелей, которые устойчивы к влаге и плесени, передает Вести.

Дом, как утверждают создатели, получился современным, крепким, легким и недорогим. Архитекторы пока представили всего один образец, но они считают, что их переработанных бутылок можно будет строить и другие объекты недвижимости самого разного назначения.

Дом сможет устоять во время самого агрессивного урагана, относящегося к пятой категории. Панели были протестированы в самых суровых условиях и уцелели при ветре в 524 км/ч.