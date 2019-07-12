Сотрудники таможни обнаружили 133 900 сигарет в импровизированном хранилище в автобусе, курсирующем по маршруту “Молдова-Италия.
Инцидент произошел 11 июля на КПП Леушены”. Проверке подвергся автобус Scania.
В импровизированном хранилище было установлено наличие посторонних предметов, на которые также отреагировала служебная собака.
В результате осмотра сотрудники таможни обнаружили, что автобус был переоборудован, для скрытия контрабанды.
Таможенники изъяли сигареты с молдавской акцизной маркой,расследование продолжается.
Комментарии
- Трагедия в столице: тело женщины обнаружили в собственной машине
- В Кишиневе полиция задержала осужденную за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних
- В Кишиневе произошла авария с участием трех машин
- Подросток выстрелил в себя из отцовского ружья
- Внимание розыск: полиция ищет молодых людей, которые избили работника бельцкого ночного клуба
- "Летел" со скоростью 230 км/ч: В Штефан-Водэ задержали бесстрашного водителя
- В Грузии загорелись виноградники
- В Кишиневе вандалы украли Мэрилин Монро. ВИДЕО
- Полиция задержала вора-карманника, "работавшего" в столичном троллейбусе №22
- Целое конопляное поле площадью 20 соток нашли правоохранители на юге Молдовы
- На курорте Одесской области массово отравились дети
- Депутаты альянса Санду-Додона отклонили предложение ДПМ - обсудить повышение тарифов и соцпомощь
- В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
- ООН: Около 1,3 миллиарда человек в мире живут за чертой бедности
- Молдавские таможенники задержали крупную партию контрабанды сигарет. ВИДЕО
- За какую шалость туристу из Индии дали пожизненное
- Молдавский лей обесценится по отношению к евро
- Радиация затонувшей советской подлодки в 800 тысяч раз превысила норму
- В Рыбницком районе перевернулся большегруз с металлоломом. ФОТО
- Разработана самая продвинутая "файловая бомба" в истории
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei