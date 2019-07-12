ООН: Около 1,3 миллиарда человек в мире живут за чертой бедности

Больше половины нищих в мире - несовершеннолетние. Хуже всего ситуация складывается в центральной и южной Африке, а также на юге Азии.

В условиях нищеты в мире живут около 1,3 миллиарда людей, из них 663 млн - несовершеннолетние. Об этом сообщается в новом докладе Программы развития ООН (ПРООН) в пятницу, 12 июля.

"Наиболее тревожная ситуация складывается в странах Африки ниже Сахары и в Южной Азии. Индекс нищеты там составляет 84,5%. В странах Европы и Центральной Азии этот показатель равен 1,1%.

Высокий разброс отмечается внутри регионов: например, в Южной Африке беднота составляет 6,3% населения, а в Южном Судане - 91,9. В Южной Азии та же картина - от 0,8% на Мальдивах до 56% в Афганистане. Из стран Европы и Центральной Азии в Таджикистане индекс нищеты достигает 7,4%, а в Армении, например, только 0,2%", - гласит доклад ООН.

В первую очередь страдают самые незащищенные люди, включая детей. Большинство нищих детей живет в странах Африки и Южной Азии. В Буркина-Фасо, Чаде, Эфиопии, Нигере и Южном Судане около 90% детей в возрасте до 10 лет живут в условиях, которые подпадают под определение "многоаспектной нищеты", передает Корреспондент.

Исследование проводилось в 101 стране мира, включая 31 - с низким уровнем дохода, 68 - со средним и две - с высоким. Эксперты изучали ситуацию по нескольким показателям - учитывался доход, здоровье, условия работы и угроза насилия.