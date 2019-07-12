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В Молдове с 1 января 2020 года вырастут налоги
13:03, 12 Jul 2019
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С нового года в Молдове вырастут налоги. Об этом предупредила министр финансов Наталья Гаврилица. По ее словам, изменение налогообложения - одно из основных условий соглашения с МВФ.

Каким будет рост, министр не сообщила, сославшись на закрытый характер меморандума с международным донором.

"Речь об отмене личных освобождений для лиц с доходом выше определенной суммы. То есть для богатых. будут и другие меры, о которых вы узнаете, когда мы предложим поправки в Налоговый кодекс. Деталей, к сожалению, пока представить не могу, так же как и перечислить определённые действия, так как меморандум с МВФ не публичный документ", - заявила министр финансов Наталья Гаврилица.

Министр Гаврилица объяснила, что повышение налогов нужно для поддержания способности государства платить зарплаты и развивать нормальные отношения с партнерами по развитию.

Недавно о предстоящем росте налогов предупредила и премьер-министр Майя Санду.




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