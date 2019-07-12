Депутаты альянса Санду-Додона отклонили предложение ДПМ - обсудить повышение тарифов и соцпомощь

Заслушать в парламенте министра социальной защиты предложили депутаты Демократической партии. Обсудить они хотели вероятное повышение тарифов и помощь людям с низкими доходами.

"Фракция Демократической партии просит пригласить для слушаний министра здравоохранения и социальной защиты Аллу Немеренко. Пусть представит пакет мер поддержки социально-уязвимых людей с учетом намерения правительства повысить тарифы на газ и электроэнергию", - заявила депутат ДПМ Ефросинья Крецу.

Демократы настаивают, чтобы министр назвала сумму финансовой помощи социально-уязвимым людям, и статьи бюджета, в которых будут заложены эти расходы.

"Правительство представит пакет мер в ближайшее время", - отметил депутат ПДС Лилиан Карп.

Депутаты альянса Санду-Додона предложение демократов отвергли.

"Выношу предложение на голосование. Нужное число голосов не набрано", - подчеркнула председатель парламента Гинаида Гречаный.

Тариф на электроэнергию моет вырасти уже с 1 августа. Национальное агентство по регулированию в энергетике уже получило запросы поставщиков. Gas Natural Fenosa просит повысит тариф почти на шесть процентов, а для жителей севера республики он может вырасти сразу на 22%.

Ранее президент Игорь Додон заявил о возможном повышении тарифа на газ на 35%. Подтвердил такую вероятность и министр экономики Вадим Брынзан. Он подчеркнул, что повышение неизбежно, поскольку закупочная цена голубого топлива выросла. Также Брынзан говорил о необходимости повысить стоимость проезда в междугороднем транспорте.