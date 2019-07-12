На курорте Одесской области массово отравились дети

Из оздоровительно-спортивного лагеря госпитализировали 46 детей. По данным медиков, у них острый гастроэнтероколит.

В пгт. Сергеевка в Одесской области из-за отравления госпитализированы 46 детей. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации , передает Корреспондент.

Как отмечается, отравление произошло в оздоровительно-спортивном лагере Медик - 2 Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану.

В лагере находится 226 детей от 7 до 14 лет. Из них госпитализированы 46. По данным медиков, у детей острый гастроэнтероколит.

"32 ребенка находится в Белгород-Днестровской городской больнице, 14, из которых 3 контактных - в инфекционном отделении центральной районной больницы в поселке Шабо", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, сейчас выясняют причины возникновения отравления.

"С целью установления причин и условий возникновения заболеваний начато санитарно-эпидемиологическое расследование вспышки с обследованием данного объекта и инспектированием учреждения", - говорится в сообщении.