13 претендентов участвуют в конкурсе на две вакантные должности судей Конституционного суда

13 претендентов участвуют в конкурсе на две должности судей Конституционного суда. Полный список кандидатов размещен на сайте Высшего совета магистратуры.

Среди претендентов на пост судьи КС - Теодор Кырнац. В прошлом он был муниципальным советником от Либеральной партии, а также членом ВСМ. Сейчас преподает в университете.

Также в списке значится бывшая судья Домника Маноле, которая ранее проходила по уголовному делу. Ее оправдали после прихода к власти альянса Санду-Додона. На февральских парламентских выборах она баллотировалась в депутаты по спискам блока ACUM. Уголовное расследование против Домники Маноле начали в 2016 году. Ее подозревали в незаконной отмене решения Центризбиркома, отказавшего партии DA в организации референдума.

Подала документы на участие в конкурсе и Татьяна Рэдукану. Она, по словам блогера Евгения Лукьянюка, приходится тетей одному из лидеров ППДП Александру Македону. В своем резюме Рэдукану указала, что работала судьёй в ВСП и кишиневской Апелляционной палате. Кроме того, она была членом ВСМ и председателем совета директоров Центра правовых ресурсов Молдовы.

Претендует на должность судьи КС и бывший министр юстиции Владимир Гросу. С 2013 по 17-ый год он был экспертом-дублером от Молдовы в Венецианской комиссии.

Записались на участие в конкурсе и адвокаты Сергей Бэйешу, Эдуард Бабей и Михаил Корж, а также судья кишинёвской Апелляционной палаты Александр Споялэ, бывшая судья Юлия Сырку и преподаватель университета Сергей Цуркан. Претендуют на эти должности и юрист Андрей Кока, а также исполняющий главы обязанности юридического управления Агентства материальных резервов Олег Потырнике.

Конкурс на должности судей КС объявили после того, как в отставку подали Корнелиу Гурин и Михай Поалелунджь. Срок подачи документов на участие в нем истек накануне.Следующий этап - собеседование. Оно назначено на 16 июля. Тогда же объявят победителей.