Астролог назвал самые умные знаки Зодиака

По словам астролога, пытаясь разобраться в поступках отдельных знаков Зодиака, нужно помнить, что рациональности и логики там нет.

Одни знаки Зодиака в своей жизни больше руководствуются разумом и логикой, другие – чувствами и эмоциями.

Хотя, конечно, такое деление весьма условно – все зависит от каждого конкретного человека, передает УНИАН.

Астролог Влад Росс в комментарии "Главреду" рассказал, какие знаки Зодиака являются наиболее умными и рациональными.

"В первую очередь, это знаки Зодиака стихии Земли и Воздуха. Среди них самый рациональный, на первом месте – Козероги.Они очень любят планировать все на годы вперед, им характерна рассудительность. Очень ценят опыт", - отметил астролог.

На втором месте – Девы. Это очень практичный и рассудительный знак Зодиака.

На третьем месте – Весы, отметил Росс. "Люди, рожденные под знаком Весов, всегда обаятельные и кажутся очень чувствительными, но, например, брак довольно часто они заключают по расчету, по расчету они общаются и с друзьями.

Эти три знака – самые рациональные, сообразительные и склонные все продумывать наперед", - объяснил он.

Если говорить о самых иррациональных знаках Зодиака, то, по словам астролога, на первом месте – Рыбы. "Они всегда витают в облаках. Пытаясь разобраться в действиях Рыб, помните, что там и близко нет никакой рациональности и логики. Они живут в своем "изумрудном городе", в "розовых мечтах", в своем выдуманном мире. Рыбы очень чувствительны", - сказал он.