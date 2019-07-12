Астрономы обнаружили у черной дыры аномалию

На расстоянии 130 миллионов световых лет космический телескоп Hubble обнаружил очень необычную черную дыру.

В сердце спиральной галактики NGC 3147 лежит сверхмассивная черная дыра, которая "не может существовать". Она была обнаружена с помощью телескопа Hubble. Об этом пишет CNET.

Таинственная черная дыра, весящая примерно в 250 миллионов раз больше Солнца, подробно описана в астрономическом журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Она озадачивает астрономов тем, что окружена тонким диском, известным как аккреционный диск, содержащим мусор и газ.

Ученые впервые наблюдают подобное явление и считают, что данный диск там существовать не должен, передает Корреспондент.

Черная дыра в центре NGC 3147, на расстоянии около 130 миллионов световых лет от Земли, "в плохом состоянии". Недостаточное количество материала было захвачено ее огромным гравитационным полем, что означает "голодание" черной дыры.

Такого рода черные дыры обычно не образуют аккреционных дисков, которые являются атрибутом "сытых" черных дыр. Но у этой конкретной черной дыры есть диск, движущийся вокруг нее со скоростью 10 процентов от световой, что разрушает существующие представления ученых.