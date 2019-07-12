Новый вирус попал на 25 миллионов Android-гаджетов

Вредоносное ПО получило название Агент Смит. Названо оно в честь главного антигероя Матрицы.

Android-гаджеты атакует новый вирус под названием Агент Смит. Вредоносное ПО получило название в честь ключевого антигероя из трилогии Матрицы и в настоящее время загружено на 25 миллионов девайсов. Об этом пишет Naked Science.

Вредоносное ПО получило название Агент Смит. Названо оно в честь главного антигероя Матрицы, передает Корреспондент.

Android-гаджеты атакует новый вирус под названием Агент Смит. Вредоносное ПО получило название в честь ключевого антигероя из трилогии Матрицы и в настоящее время загружено на 25 миллионов девайсов. Об этом пишет Naked Science.