Остановлена программа "Хорошие дороги для Молдовы"

Не захотело парламентское большинство обсуждать и остановку программы "Хорошие дороги". О том, что в Унгенском районе прекратили ремонт, заявила депутат Демпартии Людмила Гузун. Она потребовала вызвать в парламент министра экономики и инфраструктуры.

"Программа остановлена. Я говорю о ситуации, которая сложилась в Унгенском районе. Там выбрали подрядчика, подписали контракт, закупили стройматериалы, но работы вдруг прекратили. Представители местной власти, местные жители, ВСЕ должны знать позицию нынешнего правительства относительно этой программы", - отметила депутат ДПМ Людмила Гузун.

"Что может сказать комиссия по экономике, бюджету и финансам? Слушания в комиссии устраивали?", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаный.

Глава комиссии заявил, что вопрос рассмотрят. Но когда - не уточнил.

"Министр очень занят. Сейчас не время приглашать его на слушания", - глава комиссии по бюджету и финансам Игорь Мунтяну.

Ранее министр экономики хвалил проекты предыдущего кабмина, в том числе программу "Хорошие дороги".

"Это была хорошая идея. Программа улучшения инфраструктуры и создания рабочих мест может привлечь в страну инвестиции, даже если финансировать ее из бюджета. А это способствует росту импорта и экспорта. Это толчок для экономики", - подчеркнул министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

Впрочем, судьбу программы "Хорошие дороги" министр не прояснил.

"Что делать дальше, мы решим в ближайшее время. Понятно, что мы получили определенное наследство и ограничены во времени: ремонт нужно делать сейчас, нельзя оставлять его на зиму", - заключил Вадим Брынзан.

Отремонтировать в этом году планировали 2600 километров дорог. В бюджете на это предусмотрено два миллиарда 700 млн леев. Программу запустили в прошлом году по инициативе тогдашнего председателя Демпартии Влада Плахотнюка.