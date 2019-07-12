Наталья Гаврилица признала, что программа Prima Casă востребована, и ее нужно продолжать

Правительственная программа Prima Casă востребована, и ее нужно продолжать - признала министр финансов Наталья Гаврилица. Она отметила, что цифры говорят сами за себя - за полтора года на льготных условиях купили больше 2700 квартир и домов.

"Мы по-прежнему выполняем государственные обязательства по этой программе, и будем продолжать, пока это будет во благо людей. До сих пор у меня не было времени, но я бы хотела встретиться с участниками этой программы, чтобы понять, как нам действовать дальше", - подчеркнула министр финансов Наталья Гаврилица.

Prima Casă запустили в марте прошлого года по инициативе тогдашнего премьера Павла Филипа. Процентная ставка по программе - ниже, чем в обычной ипотеке. Кредиты выдают под гарантии государства, а первый взнос составляет всего 10%. Позже программу расширили - бюджетникам, семьям с детьми и работникам частного сектора компенсируют часть выплат по кредиту.