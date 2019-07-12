Венгерский OTP Bank Nyrt получит более 50-ти процентов акций контрольного пакета молдавского Mobiasbanca

Третье по счёту крупнейшее банковское учреждение в Центральной и Восточной Европе, венгерский OTP Bank Nyrt, получит более 50-ти процентов акций контрольного пакета молдавского Mobiasbanca. Национальный банк Молдовы сделку уже одобрил.

OTP Bank Nyrt - самое крупное финансовое учреждение в Венгрии, с головным офисом в Будапеште. Финансовая группа, в которую оно входит, работает в 9-ти европейских странах, передает Canal3.

В пресс-релизе Нацбанка отмечается, что продукты и услуги для новых вкладчиков и клиентов Mobiasbanca будут модернизированы.

Учреждение было основано в 1990 году и является частью французской финансовой группы Société Générale.