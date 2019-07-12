Трагический случай на трассе Кишинев-Бельцы: грузовик насмерть сбил 59-летнего пешехода

Трагический случай на трассе Кишинев-Бельцы. 59-летнего пешехода насмерть сбил грузовик.

Инцидент произошёл минувшей ночью, когда мужчина пытался перейти улицу в неположенном месте. По словам водителя, было темно, а пешеход появился на дороге неожиданно, передает canal3.

Он перебегал дорогу с товарищем, торопясь к такси.

По словам правоохранителей, водитель был трезв и скорости не превышал.

По информации патрульной полиции, через час после этой трагедии другой водитель отправил им видеоролик. На кадрах видно, как пьяный мужчина в темной одежде лежит на проезжей части. Шофер отметил, что вовремя заметил человека на дороге и трагедии удалось избежать.