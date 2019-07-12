Румынские пожарные присоединились к популярному флешмобу

Румынские пожарные присоединились к популярному флешмобу “The Bottle Cap Challenge”, но проявили смекалку.

Пока тысячи людей открывают бутылки ударом ноги с разворота, они сделали то же самое, но с помощью водяного пистолета из своего снаряжения. Захватывающие кадры замедленной съёмки были опубликованы на странице спасателей уезда Тимиш. Таким оригинальным образом пожарные решили призвать людей пить больше воды в жару и не только....

Тем временем “The Bottle Cap Challenge” набирает обороты. Примеру звезд Голливуда, спортсменов и блогеров следуют тысячи интернет-пользователей. Принял вызов и уроженец Молдовы, проживающий в США, Виталий Згибарта, передает canal3.

Участники флешмоба нередко меняют его условия: кто-то открывает одним ударом несколько бутылок, а другие использует для выполнения трюка не ноги, а мячи или даже экскаватор.