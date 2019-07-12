Румынские пожарные присоединились к популярному флешмобу “The Bottle Cap Challenge”, но проявили смекалку.
Пока тысячи людей открывают бутылки ударом ноги с разворота, они сделали то же самое, но с помощью водяного пистолета из своего снаряжения. Захватывающие кадры замедленной съёмки были опубликованы на странице спасателей уезда Тимиш. Таким оригинальным образом пожарные решили призвать людей пить больше воды в жару и не только....
Тем временем “The Bottle Cap Challenge” набирает обороты. Примеру звезд Голливуда, спортсменов и блогеров следуют тысячи интернет-пользователей. Принял вызов и уроженец Молдовы, проживающий в США, Виталий Згибарта, передает canal3.
Участники флешмоба нередко меняют его условия: кто-то открывает одним ударом несколько бутылок, а другие использует для выполнения трюка не ноги, а мячи или даже экскаватор.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Смело назначайте свидания.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны приятные приключения. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Уделите больше внимания детям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Многие получат премии или гонорары. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Не будьте неблагодарными.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Вероятна новая романтическая связь.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
|Banca Nationala a Moldovei