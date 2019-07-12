Отклонили предложение ДПМ о слушаниях по ситуации в Атаках

После обрушения дома в Атаках прошел месяц, а власти все еще не определились с компенсациями пострадавшим. Разобраться в причинах предлагает фракция ДПМ. Она требует пригласить в парламент министра внутренних дел Андрея Нэстасе, которому подчиняется Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям.

"Это беспрецедентный случай, экстраординарный, и мы не хотим устраивать шоу на трагедии людей, но нужно выяснить правду. Возможно, мы внесем свой вклад в решение проблемы, ведь у нас есть опыт с многоэтажкой на Московском", - заявил депутат ДПМ Ион Леукэ.

Альянс ПСРМ-АСUM предложение демократов отклонил, заявив, что правительство уже приняло все необходимые меры.

"Не паразитируйте на бедах людей. Правительство выделило деньги и на питание, и на компенсацию материального ущерба", - подчеркнул депутат ПДС Игорь Гроссу.

После обрушения многоэтажки без крова над голосов остались 46 человек, в том числе 11 детей. Аварийный дом снесли. Его бывшие жильцы до сих пор не знают, когда получат компенсации. Премьер-министр Санду уже трижды переносила сроки.